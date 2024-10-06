В Лас-Вегасе во время посадки загорелся самолет и попал на видео

Самолет американской авиакомпании Frontier Airlines, выполнявший рейс 1326 по маршруту Сан-Диего — Лас-Вегас, совершил жесткую посадку в городе Лас-Вегас штата Невада и загорелся. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на представителей аэропорта и авиакомпании.

Инцидент произошел в Международном аэропорту имени Гарри Рида. На снятой очевидцами видеозаписи видны огонь и клубы дыма в районе шасси самолета после приземления на взлетно-посадочной полосе. После этого пожарные машины и автомобили аварийно-спасательных служб спешно направились тушить воздушное судно.

По словам представителя Frontier Airlines, все пассажиры и экипаж были эвакуированы по трапу. О пострадавших не сообщалось. Причина инцидента расследуется.

В сентябре в США на борту авиалайнера у одной из пассажирок загорелся планшет, из-за чего салон заполнил дым. Несмотря на возгорание, самолет успешно приземлился в аэропорту назначения.

Ранее во Внуково самолет заглох по пути к взлетной полосе.