Самолет Дубай-Москва подал сигнал бедствия над Каспийским морем

Пассажирский самолет Boeing 737, выполнявший рейс DP992 Дубай-Москва, подал сигнал бедствия над Каспийским морем. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

По данным сервиса FlightRadar24, самолет снизился и продолжает полет по маршруту.

24 января пассажирский Boeing 737-800 выполнял рейс из Бухареста, Румыния, в Марсель, Франция. Сразу после взлета пилоты объявили сигнал бедствия Mayday из-за появления дыма в кабине экипажа.

В результате, на высоте около 450 метров самолет прекратил набор высоты и через 15 минут после вылета успешно вернулся в аэропорт отправления.

29 января сообщалось, что в Южном Судане разбился самолет, на борту которого находился 21 человек.

Днем ранее в аэропорту южнокорейского Пусана загорелся самолет с 169 пассажирами, всех их удалось вовремя эвакуировать. Предполагается, что пожар начался в хвосте лайнера Air Busan, который должен был вылетать в Гонконг из международного аэропорта Кимхэ.

Ранее самолет Uzbekistan Аirways экстренно сел в Москве на одном двигателе.