Подавший сигнал бедствия Boeing сел в Астрахани

Пассажирский самолет Boeing 737 рейса Дубай-Москва, подавший сигнал бедствия над Каспийским морем, сел в Астрахани. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

Там уточнили, что рейс DP992 подал сигнал бедствия над Каспийским морем из-за срабатывания датчика возгорания в багажном отсеке. Самолет прервал полет и благополучно сел в Астрахани. Никто не пострадал.

О том, что Boeing 737, выполнявший рейс DP992 Дубай-Москва, подал сигнал бедствия над Каспийским морем стало известно незадолго до этого.

Днем 29 января в Южном Судане разбился самолет, на борту которого находился 21 человек.

Накануне в аэропорту южнокорейского Пусана загорелся самолет с 169 пассажирами, всех их удалось вовремя эвакуировать. Предполагается, что пожар начался в хвосте лайнера Air Busan, который должен был вылетать в Гонконг из международного аэропорта Кимхэ.

24 января пассажирский Boeing 737-800 выполнял рейс из Бухареста, Румыния, в Марсель, Франция. Сразу после взлета пилоты объявили сигнал бедствия Mayday из-за появления дыма в кабине экипажа. В результате, на высоте около 450 метров самолет прекратил набор высоты и через 15 минут после вылета успешно вернулся в аэропорт отправления.

Ранее в США частный самолет в ходе испытаний трижды преодолел звуковой барьер.