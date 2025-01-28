В аэропорту южнокорейского Пусана сгорел самолет

В аэропорту южнокорейского Пусана загорелся самолет с 169 пассажирами, всех их удалось вовремя эвакуировать. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Предварительно, пожар начался в хвосте лайнера Air Busan, который должен был вылетать в Гонконг из международного аэропорта Кимхэ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все 169 пассажиров, а также члены экипажа воздушного судна вовремя эвакуировались с помощью надувных трапов.

В декабре канадский самолет совершил аварийную посадку в аэропорту города Галифакса. По данным канала, воздушное судно ударилось крылом о взлетно-посадочную полосу (ВПП). По предварительным данным, причиной аварийной посадки стала проблема с шасси.

29 декабря в международном аэропорту Муан (Южная Корея) потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Jeju Air, следовавший рейсом из Бангкока. На борту находился 181 человек.

Ранее в Лас-Вегасе во время посадки загорелся самолет и попал на видео.