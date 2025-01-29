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Итальянский журналист получил российское гражданство

Журналист Лучиди из Италии получил гражданство РФ
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Шеф-редактор итальянского издания International Reporters и военный корреспондент Андреа Лучиди, проживающий в России с 2022 года, получил российское гражданство. Об этом сообщает ТАСС.

«Я очень рад. Хочу поблагодарить власти России. Этот процесс был очень быстрым», — заявил он.

Журналист выразил благодарность сотрудникам МВД, которые всегда были готовы оказывать поддержку. Он добавил, что считает важной задачей освещение событий страны для западной аудитории.

В начале ноября Лучиди попросил российского президента Владимира Путина предоставить ему гражданство РФ. Журналист направил свою просьбу через сайт президента РФ, ожидая, что вмешательство главы государства поможет преодолеть бюрократические препоны. Он добавил, что не является «агентом Кремля».

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что Россия не должна идти по пути Европы и повторять ее ошибки в сфере миграционной политики.

Ранее в Петербурге 11 иностранцев не встали на воинский учет и лишились гражданства.

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