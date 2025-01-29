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В Госдуме призвали не играть в толерантность к мигрантам по примеру Европы

Депутат Милонов: толерантность к мигрантам приведет к национальным анклавам в РФ
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Илья Наймушин/РИА Новости

Россия не должна идти по пути Европы и повторять ее ошибки в сфере миграционной политики, считает депутат Госдумы Виталий Милонов. Излишняя толерантность к иностранным гражданам закончится созданием национальных анклавов на территории России, заявил он Общественной Службе Новостей.

Милонов одобрил идею лишать приезжих приобретенного гражданства за уклонение от постановки на воинский учет и мобилизацию.

«Приобретенное гражданство — это не подарок от России тем, кто приезжает к нам из своих стран и хочет жить в условиях цивилизации и прогресса», — заявил он.

По мнению депутата, важно распространить гражданскую ответственность не только на вновь получившего такой статус человека, но и на всю его семью. Если же в России продолжат «заигрываться в излишнюю толерантность», то в городах по стране начнут появляться национальные анклавы приезжих, убежден парламентарий.

Говоря о миграционных проблемах, Милонов подчеркнул, что Россия не должна повторять ошибок стран Европы, в том числе Франции и Германии, культура и экономика которых не выдерживает наплыва мигрантов. Ужесточение требований к воинскому учету для приезжих граждан он назвал шагом к укреплению государственной системы и интересов россиян, подчеркнув, что гражданство должно быть не просто документом, а ответственностью перед страной.

Напомним, закон о лишении иностранцев приобретенного гражданства РФ в случае отказа встать на воинский учет президент Владимир Путин подписал летом прошлого года. Эксперты поддержали это решение, заявив, что уклонение новых граждан от воинской обязанности никак не контролировалось.

Ранее в Петербурге 11 иностранцев не встали на воинский учет и лишились гражданства.

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