Итальянский журналист попросил предоставить ему российское гражданство

Итальянский журналист International Reporters Андреа Лучиди попросил российского президента Владимира Путина предоставить ему гражданство РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«Почему я хочу получить гражданство России? Я хочу жить в России, потому что это мой второй дом. Я хотел сделать свой вклад в войне против фашизма, потому что я антифашист и для меня это важно», — поделился журналист.

Он пояснил, что направил свою просьбу о предоставлении гражданства через сайт президента РФ, ожидая, что вмешательство главы государства поможет преодолеть бюрократические препоны.

Также журналист добавил, что не является «агентом Кремля».

До этого стало известно, что в России собираются лишать гражданства иностранцев, которые не прошли процедуру присяги до 22 ноября.

С 23 ноября лиц, которые не пройдут процедуру, аннулируют статус гражданина России. В МВД отметили, что положения указа не распространяются на тех, кто получил гражданство РФ до 1 сентября 2017 года. Иностранцев тогда освободили от обязанности приносить присягу, так как на момент получения гражданства такого требования не было.

Ранее правительство РФ не поддержало получение российского гражданства за границей.