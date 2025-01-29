Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Поддубный счел чудом свое спасение после атаки дрона

Поддубный назвал чудом свое спасение после атаки украинского дрона
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

Военный корреспондент Евгений Поддубный в разговоре с 360.ru назвал чудом свое спасение после атаки украинского дрона.

«Это скорее чудо, какая уж тут подготовка. Не знаю, как так получилось», — сказал военкор.

Поддубный отметил, что считает себя верующим человеком.

В августе прошлого года военкор выжил после атаки дрона на его автомобиль в Курской области. В регион он приехал, чтобы вести репортажи о вторжении украинских войск.

В декабре президент РФ Владимир Путин присвоил Поддубному звание Героя России — он стал единственным военкором, удостоенным этого звания в 2024 году. Вручая награду, Путин напомнил, что корреспондент не раз рисковал собой и получал тяжелые ранения, а также подчеркнул, что это первый такой случай в истории отечественной журналистики.

Ранее Поддубный рассказал подробности массированного удара ВС России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами