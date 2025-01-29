Поддубный счел чудом свое спасение после атаки дрона

Военный корреспондент Евгений Поддубный в разговоре с 360.ru назвал чудом свое спасение после атаки украинского дрона.

«Это скорее чудо, какая уж тут подготовка. Не знаю, как так получилось», — сказал военкор.

Поддубный отметил, что считает себя верующим человеком.

В августе прошлого года военкор выжил после атаки дрона на его автомобиль в Курской области. В регион он приехал, чтобы вести репортажи о вторжении украинских войск.

В декабре президент РФ Владимир Путин присвоил Поддубному звание Героя России — он стал единственным военкором, удостоенным этого звания в 2024 году. Вручая награду, Путин напомнил, что корреспондент не раз рисковал собой и получал тяжелые ранения, а также подчеркнул, что это первый такой случай в истории отечественной журналистики.

Ранее Поддубный рассказал подробности массированного удара ВС России.