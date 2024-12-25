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Военкор рассказал подробности массированного удара ВС России

Поддубный: массированный удар ВС России пришелся по объектам энергетики и ВПК
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Гавриил Григоров/РИА Новости

Военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале поделился подробностями удара ВС РФ по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

«В результате ракетных ударов, нанесенных ранее сегодня утром, в Днепропетровске и Зеленодольске повреждены теплоэлектростанции, в Кременчуге ТЭЦ полностью выведена из строя», — поделился военкор.

Он добавил, что в Днепропетровске удар пришелся по цели на территории «Южмаша», а в Харькове — по бронетанковому заводу.

До этого координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что ночной ракетный удар российской армии повредил ТЭЦ в Днепропетровской области, где после удара произошел сильный пожар.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Ранее на Украине призвали жителей Херсона к эвакуации.

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