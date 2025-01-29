В Госдуму внесли проект о праве на увольнение для многодетных военных

В Госдуму на рассмотрение вынесен законопроект о праве на досрочное увольнение с военной службы граждан, у которых родился четвертый и последующий ребенок. Об этом свидетельствуют данные думской базы.

Автором инициативы выступила председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Исходя из опубликованных документов, изменения предлагается внести в закон «О воинской обязанности и военной службе». Они позволят увольняться со службы военным, у которых родился четвертый ребенок.

Недавно сообщалось, что Минобороны России к февралю установит порядок ежемесячных выплат детям российских военных, попавших в плен или пропавших без вести в ходе спецоперации.

26 декабря Путин подписал указ о ежемесячной социальной выплате детям военных, захваченных в плен или пропавших без вести, в том числе на СВО. В указе сказано, что средства будут выплачиваться «в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте Российской Федерации».

Ранее сообщалось, что мать шестерых детей взяла пример с мужа и отправилась на СВО.