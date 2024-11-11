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Многодетная мать взяла пример с мужа и отправилась на СВО

SHOT: мать шестерых детей вслед за мужем ушла на специальную военную операцию

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Евгений Биятов/РИА Новости

Мать шестерых детей Хулкар Ойдинова из Узбекистана стала участницей специальной военной операции (СВО) на Украине, чтобы служить вместе с мужем. Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT.

Супруг женщины ушел добровольцем на СВО из Владивостока в 2022 году. Вслед за ним отправилась Ойдинова. Она оставила бизнес и передала детей на попечение 23-летней дочери.

По словам участницы СВО, она приняла такое решение из-за реалистичного сна, в котором свекровь попросила уберечь своего сына от ранений.

В настоящее время супруги Ойдиновы служат в одном из подразделений 25-й армии.

5 ноября сообщалось, что бьюти-мастер из города Карталы Челябинской области отправилась в зону проведения специальной военной операции на Украине, чтобы помочь своему ребенку с инвалидностью. Шестилетний сын женщины переболел ковидом, который дал тяжелые осложнения на нервную систему. 35-летняя участница СВО с позывным «Мира» подчеркнула, что готова сделать все возможное, чтобы восстановить здоровье сына.

Ранее школьница из Новосибирска отправилась на СВО, не сказав родителям.

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Операция на Украине
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