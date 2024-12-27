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Минобороны к февралю определит порядок выплаты для детей пленных военных

В Минобороны сообщили, что срок выплат детям пленных военных установят к февралю
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Евгений Биятов/РИА Новости

Минобороны России к февралю установит порядок ежемесячных выплат детям российских военных, попавших в плен или пропавших без вести в ходе спецоперации. Об этом следует из проекта ведомственного акта, опубликованного на официальном портале правовой информации.

«Планируемый срок вступления проекта нормативного правового акта в силу — февраль 2025», — говорится в сообщении.

В документе сказано, что в качестве обоснования необходимости введения проекта выступил указ президента РФ Владимира Путина «О ежемесячной социальной выплате детям отдельных категорий военнослужащих».

26 декабря Путин подписал указ о ежемесячной социальной выплате детям военных, захваченных в плен или пропавших без вести, в том числе на СВО. В указе сказано, что средства будут выплачиваться «в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте Российской Федерации».

Выплата будет устанавливаться с указанной в приказе командира подразделения даты пленения или пропажи без вести, но не ранее 1 декабря текущего года.

Ранее Путин призвал исправить ситуацию с выплатами военным в Курской области.

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