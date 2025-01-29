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Москвичам рассказали о погоде 29 января

Гидрометцентр России: в Москве 29 января ожидается облачность и 6°C
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Максим Блинов/РИА Новости

В Москве 29 января ожидается облачная погода и 4–6°C тепла. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

При этом ночью столбик термометра может опуститься до 2°C тепла. В столице будет дуть южный ветер, его порывы будут достигать 8 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба. В Подмосковье дневная температура будет колебаться в пределах 1–6°C, а ночью возможно похолодание до нуля градусов Цельсия.

До этого Гидрометцентр спрогнозировал россиянам морозный и бесснежный февраль. Температура воздуха, как ожидается, останется на отметке двузначных отрицательных показателей.

Перед этим климатолог Кокорин предупредил, что через 50 лет в Москве, возможно, перестанет выпадать снег зимой.

Он отметил, что за 50 лет средняя зимняя температура в России увеличилась примерно на 3 градуса. По словам эксперта, наиболее быстрое потепление происходит в Арктике.

Ранее в Гидрометцентре рассказали об опасной погоде на Дальнем Востоке.

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