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В Гидрометцентре рассказали об опасной погоде на Дальнем Востоке

Вильфанд: опасная погода ожидается на Дальнем Востоке
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Нина Зотина/РИА Новости

Сильный снегопад и ветер 25-27 м/с прогнозируются в ближайшие дни в Приморье, на Сахалине и Курильских островах. Об этом в интервью ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, также в регионе ожидаются метели, ухудшение видимости.

Вильфанд добавил, что теплая погода сохранится на Урале, в Поволжье, Сибири, Якутии, Хабаровском и Приморском краях. Очаги холода наблюдаются только на Чукотке.

До этого синоптик Александр Ильин рассказал, что в отличие от большинства регионов России, где наблюдается аномально теплая зима, «относительно нормальная» для января погода в ближайшие дни ожидается на большей части Дальневосточного федерального округа, за исключением юго-западных районов Якутии, Бурятии и Забайкальского края целиком.

Он добавил, что похолодание ожидается и на севере Приволжского федерального округа, а также в Башкирии, Ижевске и Пермском крае. На остальной же части России сохранится аномально теплая погода.

Ранее синоптик спрогнозировал москвичам морозное начало февраля.

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