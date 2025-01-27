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Гидрометцентр спрогнозировал россиянам морозный и бесснежный февраль

Вильфанд: в феврале россиян ждет мороз, но сугробов в этом году уже не будет
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Anton Starikov/Shutterstock/FOTODOM

В феврале в Центральной России температура воздуха опустится ниже -10 градусов после рекордного превышения нормы. Сугробов в этом году уже не будет – в феврале будет хоть и прохладно, но без существенных осадков, рассказал НСН научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Предстоящая неделя станет «рекордно аномальной», во многих городах температура воздуха ушла далеко за пределы нормы в сторону плюсовых значений. В том числе в Великом Новгороде, Смоленске, городах Европейской России. Это связано с перемещением воздуха с юга, пояснил Вильфанд.

Февраль в целом будет холоднее, температура воздуха останется на отметке двухзначных отрицательных показателей, отметил синоптик.
По его словам, меняться циркуляция будет постепенно. Так, выходные прогнозируются 0...-2 градуса, со следующей недели температура воздуха опустится до -5..-7 градусов ночью и -2...-3 градусов днем. Затем ожидается понижение до -10...-13 градусов, хотя в целом температура все равно будет превышать норму.

Что касается осадков, то на этой неделе ожидаются небольшие дожди, морось. Снега и сугробов уже можно не ждать, заключил Вильфанд.

Напомним, также он предупреждал, что в восьми регионах России прогнозируются опасные погодные явления — сильный снег, гололедные явления, мокрый снег и дождь. В том числе в ближайшие дни на севере Архангельской и Костромской областях, в Пермском крае ожидается сильный снег, а также гололедно-изморозевые отложения. В Татарстане и Башкортостане с 27 по 29 января прогнозируются такие неблагоприятные явления, как дождь, мокрый снег, гололед и гололедица.

Ранее эксперт раскрыл, правда ли морозная зима предвещает жаркое лето.

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