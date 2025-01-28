«АвтоВАЗ» показал Путину новый кроссовер Lada

Президенту России Владимиру Путину на заводе «АвтоВАЗ» представили автомобиль Lada Iskra, кроссовер B-Cross, полноприводный электромобиль «е-Нива». Об этом сообщили в Кремле.

Мировая премьера нового кроссовера Lada на платформе Vesta состоится в июне 2025 года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Российскому лидеру также показали концепт 7-местного минивэна, именуемый как B-Van. Его дизайн еще могут изменить, на данный момент внешне он напоминает автомобиль Lada Vesta.

Во время своего визита Путин заявил, что заводу «АвтоВАЗа» удалось восстановить производство после ухода зарубежных компаний из России.

Также в ходе визита в Самарскую область Путин посетил центр развития беспилотных авиасистем «Самара» в Тольятти. Президенту показали производство и рассказали, что площадкой пользуются резиденты, занимающиеся инновациями.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» может расширить производство автомобилей Lada в Казахстане.