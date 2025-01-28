Путин заявил, что завод «АвтоВАЗа» сумел восстановить производство

Заводу «АвтоВАЗа» удалось восстановить производство после ухода зарубежных компаний из России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время визита на производственную площадку компании в Тольятти Самарской области, сообщает Telegram-канал «Вести».

«Все думали, что остановился завод. Все грохнется, все остановится, зависимость колоссальная от наших недоброжелателей. Они убежали и думали, что все у нас развалится», — сказал глава государства.

28 января Путин приехал на завод «АвтоВАЗа», где ему показали новинку концерна — предсерийный автомобиль Lada Iskra. Лидер страны осмотрел модель, представленную в разных кузовах и цветах — красном, белом и синем. Президент открыл дверь красного седана и заглянул в салон, однако не стал садиться в автомобиль.

Также в ходе визита в Самарскую область Путин посетил центр развития беспилотных авиасистем «Самара» в Тольятти. Президенту показали производство и рассказали, что площадкой пользуются резиденты, занимающиеся инновациями. Компанию Путину составили замглавы администрации президента Максим Орешкин, глава Минпромторга Антон Алиханов и вице-премьер Виталий Савельев.

Ранее Путин назвал ошибкой уход Volkswagen с российского рынка.