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Путин заявил, что завод «АвтоВАЗа» сумел восстановить производство

Путин: недоброжелатели убежали и думали, что завод «АвтоВАЗа» остановится

Заводу «АвтоВАЗа» удалось восстановить производство после ухода зарубежных компаний из России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время визита на производственную площадку компании в Тольятти Самарской области, сообщает Telegram-канал «Вести».

«Все думали, что остановился завод. Все грохнется, все остановится, зависимость колоссальная от наших недоброжелателей. Они убежали и думали, что все у нас развалится», — сказал глава государства.

28 января Путин приехал на завод «АвтоВАЗа», где ему показали новинку концерна — предсерийный автомобиль Lada Iskra. Лидер страны осмотрел модель, представленную в разных кузовах и цветах — красном, белом и синем. Президент открыл дверь красного седана и заглянул в салон, однако не стал садиться в автомобиль.

Также в ходе визита в Самарскую область Путин посетил центр развития беспилотных авиасистем «Самара» в Тольятти. Президенту показали производство и рассказали, что площадкой пользуются резиденты, занимающиеся инновациями. Компанию Путину составили замглавы администрации президента Максим Орешкин, глава Минпромторга Антон Алиханов и вице-премьер Виталий Савельев.

Ранее Путин назвал ошибкой уход Volkswagen с российского рынка.

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