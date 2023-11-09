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«АвтоВАЗ» может расширить производство автомобилей Lada в Казахстане

Путин: Россия готова создать новые мощности для сборки моделей Lada в Казахстане

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Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Россия готова к созданию дополнительных мощностей в Казахстане для сборки автомобилей Lada. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-казахстанских переговоров.

«Ведутся работы по повышению локализации в Казахстане сборки автомобилей «Lada». Мы готовы к углублению этой кооперации, к созданию дополнительных мощностей на территории Казахстана, передаче определенных технологий и компетенций», — сказал Путин.

Утром 9 ноября президент РФ прибыл в столицу Казахстана с рабочим визитом. Позже в государственной резиденции «Акорда» состоялись переговоры Путина и Токаева, во время которых российский лидер назвал Астану самым близким союзником Москвы.

До этого стало известно, что продажи автомобилей Lada на российском рынке выросли на 37,5%, несмотря на увеличение поставок китайских машин в РФ. В июле 2023 года было продано 29 тыс. 378 новых автомобилей, в августе — 33 тыс. 325 штук, в сентябре дилеры реализовали 36 тыс. 231 Lada. Продажи в октябре стали рекордными за последние 10 лет и составили 40 тыс. 912 машин.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» начал продажи Lada Granta Sport по цене от 1,2 млн рублей.

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