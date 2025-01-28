Путин посетил центр развития беспилотных систем в Самарской области

Российский президент Владимир Путин посетил центр развития беспилотных авиасистем «Самара» в Тольятти. Об этом пишет РИА Новости.

Президенту показали производство и рассказали, что площадкой пользуются резиденты, занимающиеся инновациями. Компанию Путину составили замглавы администрации президента Максим Орешкин, глава Минпромторга Антон Алиханов и вице-премьер Виталий Савельев.

23 января президент РФ заявил, что в ближайшее время проведет совещание, на котором будет обсуждаться тема по развитию беспилотных авиационных систем.

Ожидается, что Путин обсудит с должностными лицами из оборонной промышленности, военными и экспертами текущее состояние развития беспилотников в России, а также планы по дальнейшей модернизации этой отрасли.

До этого губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что Россия имеет все шансы получить мировое технологическое лидерство в отрасли беспилотников.

Ранее в Кремле назвали размер инвестиций в отрасль беспилотников.