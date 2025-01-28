На контейнеровозе в Красном море произошел взрыв

Взрыв произошел на контейнеровозе, шедшем под флагом Гонконга, в Красном море. Об этом сообщает Associated Press (AP), ссылаясь на компанию по обеспечению морской безопасности Diaplous Group.

Сообщается, что инцидент произошел в 225 км от порта Ходейда в Йемене. Пока неизвестно, из-за чего произошел взрыв, вызвавший пожар. Члены экипажа покинули судно, позже их спасли. В результате случившегося никто не пострадал.

Источник агентства из сферы морских перевозок сообщил, что на борту контейнеровоза находился «опасный» груз. Он не пояснил, что именно перевозило судно, название которого также не разглашается.

Известно, что в этом регионе йеменские хуситы неоднократно атаковали корабли.

23 января в Йемене освободили 17 филиппинских моряков, которые находились на грузовом судне Galaxy Leader, захваченном в Красном море в ноябре 2023 года. В настоящее время моряки находятся на попечении посольства Филиппин в Маскате. Освобождение экипажа Galaxy Leader состоялось в поддержку соглашения о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

24 декабря российское судно Ursa Major потерпело крушение в международных водах между Испанией и Алжиром после взрыва в машинном отделении корабля. 14 членов экипажа спасли, двое пропали без вести. Сухогруз вез из Санкт-Петербурга во Владивосток многотонные портовые краны.

Ранее в Норвегии объяснили, почему не приняли на борт российских моряков с тонущего Ursa Major.