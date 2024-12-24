Двое пропали, 14 — спасены: российское судно затонуло в Средиземном море после взрыва

МИД РФ: с затонувшего в Средиземном море судна Ursa Major пропали два человека

Российский сухогруз Ursa Major затонул в Средиземном море после взрыва в машинном отделении. Двое членов экипажа пропали, 14 удалось спасти. Судно, принадлежащее «дочке» компании «Оборонлогистика», входящей в структуру Минобороны, направлялось из Петербурга во Владивосток и перевозило многотонные портовые краны. Что известно о крушении — в материале «Газеты.Ru».

Российский сухогруз Ursa Major затонул в понедельник, 23 декабря, в международных водах Средиземного моря, между Испанией и Алжиром. На борту сухогруза находились 16 человек. Информацию подтвердили в департаменте ситуационно-кризисного центра МИД России.

«В международных водах Средиземного моря затонул российский сухогруз «Урса Майор» (владелец ООО «СК-ЮГ») после взрыва в машинном отделении. Из 16 членов экипажа (граждане РФ) 14 человек спасены (доставлены спасательной службой в порт Картахена, Мурсия), двое пропали без вести », — уточнили в министерстве.

По данным издания Maritime Exeсutive, российское судно находится под санкциями и принадлежит «дочке» компании «Оборонлогистика», входящего в структуру министерства обороны России .

23 декабря, около 12:30 по местному времени, в машинном отделении сухогруза произошел взрыв. Судно начало крениться, на помощь подошли военный корабль ВМС Испании, испанская «Клара Кампоамор» и российское грузовое судно «Спарта». Им удалось спасти 14 человек, еще двое пропали. Их судьба остается неизвестной. Информации о состоянии спасенных пока нет.

Что перевозило судно

Как отмечает Maritime Exeсutive, на сделанных ранее кадрах видно, что Ursa Major перевозил «два больших гусеничных крана в качестве палубного груза». В западном разведсообществе предположили, что оборудование могли передать для вывоза российской тяжелой техники из сирийского Тартуса, однако заявленным пунктом назначения сухогруза значился Владивосток, а капитан судна заявил La Verdad, что на момент крушения на борту находились только пустые контейнеры .

По данным El Español, судно построили 15 лет назад, оно вышло из Санкт-Петербурга 12 дней назад и направлялось во Владивосток, куда должно было прийти 22 января.

Пресс-служба «Оборонлогистики» 20 декабря сообщила об отправке Ursa Major на Дальний Восток с «большим проектным грузом» в рамках «реализации государственных задач по развитию портовой инфраструктуры и Северного морского пути».

«Флагман флота «Оборонлогистики» «Урса Майор» <…> отправился в очередной рейс на Дальний Восток с большим проектным грузом: портовыми кранами весом в 380 тонн каждый, необходимыми для расширения терминала во Владивостоке, и 45-тонными люковыми крышками для новых ледоколов», — уточнили в компании.

Там добавили, что «Оборонлогистика» имеет большой опыт выполнения морских проектных перевозок, оптимальных для тяжелой негабаритной техники и оборудования.

Само судно изначально предназначено для транспортировки грузов различного класса, включая автомобили и еврофуры. Ursa Major — сухогруз горизонтальной и вертикальной загрузки, в его трюме можно разместить до 1,2 тыс. тонн.

«На грузовой палубе помещается до 120 единиц накатной, колесной или гусеничной техники, на открытой палубе — более 405 двадцатифутовых контейнеров в пять ярусов. Судно оборудовано двумя кранами грузоподъемностью 350 тонн каждый», — уточнили в «Оборонлогистике».

Длина Ursa Major — 142 метра, ширина — 23, осадка — семь метров.