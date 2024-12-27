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В Норвегии объяснили, почему не приняли на борт российских моряков с тонущего Ursa Major

BM: норвежцы не взяли на борт моряков с Ursa Major, так как их спасали испанцы
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Social media/Reuters

Судно под норвежским флагом Oslo Carrier 3 отказалось принять на борт российских моряков с тонущего судна Ursa Major в Средиземном море, так как на помощь уже направлялось другое судно. Об этом сообщила компания Bulkship Management, владеющая норвежским судном.

Компания заявила, что спасательную операцию координировал Морской спасательно-координационный центр в Картахене, Испания. Центр дал указание капитану Oslo Carrier 3 не забирать экипаж с терпящего бедствие судна, так как их спасательный корабль уже двигался к месту происшествия.

Также в Bulkship Management отметили, что спасательная шлюпка была закреплена к Oslo Carrier 3 до прибытия спасательного судна. Компания подчеркнула, что погодные условия были благоприятными, никто из членов экипажа не пострадал, и опасности для них не было. Они также предоставили фотографии, иллюстрирующие ход спасательной операции.

24 декабря российское судно Ursa Major потерпело крушение в международных водах между Испанией и Алжиром после взрыва в машинном отделении корабля. 14 членов экипажа спасли, двое пропали без вести. Сухогруз вез из Санкт-Петербурга во Владивосток многотонные портовые краны. Подробности о крушении – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России заявили, что Украина может быть причастна к потоплению Ursa Major.

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