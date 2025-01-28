В Краснодарском крае сообщили о незначительных выбросах мазута на побережье

В Краснодарском крае сообщили, что с побережья убрали капли мазута

В Краснодарском крае обнаружили незначительные выбросы мазута на девяти участках. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

«Незначительные выбросы мазута зафиксированы на береговой линии в зоне ответственности, например: Армавира, Краснодара, Лабинского, Курганинского, Кущевского, Мостовского, Выселковского, Славянского и Щербиновского районов. Новые выбросы — капли мазута — убрали в первую очередь. Далее продолжили деликатную уборку», — сказано в сообщении.

26 января сообщалось, что на Черноморском побережье произошли повторные выбросы мазута. В Крыму и Краснодарском крае очищено более 303 километров береговой линии.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Ранее эколог предупредил, что часть разлившегося в Черном море мазута может всплыть летом.