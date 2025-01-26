В Черном море от нефтепродуктов очистили более 300 километров береговой линии

Более 303 километров береговой линии очищено в Крыму и Краснодарском крае после крушения танкеров с нефтепродуктами в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

«Всего с начала работ очищено более 303 километров берега», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, специалисты собрали более 175 тыс. тонн загрязненного грунта, из которых 134 тыс. перевезли на площадки временного хранения. За последние сутки в акватории Черного моря было обследовано 153 квадратных километра территории.

До этого сообщалось, что правительство РФ выделило 1,5 млрд рублей на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Средства будут направлены бюджету Краснодарского края на проведение ликвидационных мероприятий.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в сложных погодных условиях. В результате сильного шквалистого ветра и волнения моря до семи баллов танкеры потерпели крушение. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тысячи тонн мазута вылилось в Черное и Азовское моря.

Ранее министр экологии потребовал полностью очистить пляж Анапы к лету.