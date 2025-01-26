На Черноморском побережье произошли повторные выбросы мазута

Локальные выбросы нефтепродуктов обнаружены на Черноморском побережье. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

«На 17 участках протяженностью свыше 63 километров зафиксированы локальные выбросы фракций нефтепродуктов, они ликвидируются», — говорится в сообщении.

На данный момент собрано 175,8 тысячи тонн загрязненного грунта, из которого более 134 тысяч тонн вывезено на площадки временного хранения. Отмечается, что более 303 километров береговой линии очищено в Крыму и Краснодарском крае.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в сложных погодных условиях. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тысячи тонн мазута вылилось в Черное и Азовское моря.

23 января глава Минприроды Александр Козлов сообщил на совещании у президента РФ Владимира Путина, что правительство России выделит Краснодарскому краю до 1,5 миллиарда рублей на возмещение расходов по ликвидации последствий разлива мазута.

Ранее министр экологии потребовал полностью очистить пляж Анапы к лету.