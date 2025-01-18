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В России захотели полностью отменить продажу вейпов и жидкостей к ним

Володин запустил опрос о полном запрете в РФ продажи вейпов и жидкостей к ним
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Алексей Майшев/РИА Новости

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин запустил в своем Telegram-канале опрос о полном запрете продажи вейпов и жидкостей к ним.

Парламентарий напомнил, что в 2023 году был принят закон о запрете продажи несовершеннолетним вейпов и жидкостей для них. Анализируя его исполнение, депутаты пришли к выводу, что этого недостаточно, чтобы защитить детей. В связи с этим Володин обратился к россиянам с вопросом, как они относятся к идее о полном запрете продажи вейпов и жидкостей для них.

По состоянию на 09:33 мск 89% участников опроса отметили, что поддерживают предложение, 7% — не поддерживают, 4% респондентов выбрали вариант «все равно».

До этого в Минздраве сообщили, что добавки к некурительным табачным изделиям попали под ограничение в России. Соответствующее решение было принято на фоне изучения новых побочных эффектов, которые имеют такие добавки, как соли никотинааммоний и производные аммония, аммиак, ацетальдегид и сахара.

Ранее Госдума приняла проект о штрафах за продажу детям вейпов.

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