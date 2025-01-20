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В Госдуме предложили подготовить законопроект о запрете вейпов

Володин предложил подготовить межфракционный проект о запрете вейпов в РФ
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Алексей Майшев/РИА Новости

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин предложил подготовить межфракционную законодательную инициативу о запрете вейпов, чтобы выйти на ее рассмотрение уже до конца сессии. Об этом сообщает РИА Новости.

Володин подчеркнул, что практически все фракции в ГД высказались о необходимости полного запрета продажи вейпов.

18 января Володин запустил в своем Telegram-канале опрос о полном запрете продажи вейпов и жидкостей к ним.

Парламентарий напомнил, что в 2023 году был принят закон о запрете продажи несовершеннолетним вейпов и жидкостей для них. Анализируя его исполнение, депутаты пришли к выводу, что этого недостаточно, чтобы защитить детей. В связи с этим Володин обратился к россиянам с вопросом, как они относятся к идее о полном запрете продажи вейпов и жидкостей для них.

До этого в Минздраве сообщили, что добавки к некурительным табачным изделиям попали под ограничение в России. Соответствующее решение было принято на фоне изучения новых побочных эффектов, которые имеют такие добавки, как соли никотина, аммоний и производные аммония, аммиак, ацетальдегид и сахара.

Ранее Госдума приняла проект о штрафах за продажу детям вейпов.

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