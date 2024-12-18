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Госдума приняла проект о штрафах за продажу детям вейпов

Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за продажу табака детям

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Алексей Майшев/РИА Новости

Государственная дума в ходе пленарного заседания приняла в первом чтении законопроект, предлагающий увеличить административные штрафы до 2 млн руб. за продажу детям табачной продукции, кальянов и вейпов. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном Госдумой.

Законопроект внесла группа депутатов всех фракций во главе с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным.

Законопроект предусматривает увеличение штрафов за продажу несовершеннолетним табачных изделий, вейпов, электронных сигарет и кальянов до 200–300 тыс. руб. для граждан, до 500–700 тыс. руб. для должностных лиц, до 1,5–2 млн руб. для юридических лиц. Также он предусматривает увеличение штрафов за продажу снюса и насвая. При повторном нарушении предусмотрена уголовная ответственность.

«Взрослые, которые идут на неправомерный шаг, должны осознавать всю степень ответственности за совершенное правонарушение», — заявлял ранее Володин.

17 декабря депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, который предусматривает введение уголовной ответственности за неоднократную продажу электронных сигарет детям.

Ранее нарколог предупредил россиян об угрозе привыкания к аромаингаляторам.

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