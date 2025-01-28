Неизвестный пытался протаранить ворота посольства России в Стокгольме

В Стокгольме неизвестный пытался въехать на машине на территорию посольства РФ

В Стокгольме полиция задержала мужчину, который попытался на автомобиле въехать на территорию посольства России. Об этом сообщает Sweden Herald.

«Мы арестовали его за попытку грубого незаконного проникновения», — сообщил пресс-секретарь стокгольмской полиции Дэниел Викдаль.

О произошедшем полицию уведомил охранник посольства.

Мужчине 45 лет, мотивы его поступка или национальность пока не известны.

До этого сообщалось, что в ближайшее время в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане официально откроются дипломатические представительства России. В 2023 году российские посольства открылись в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее.

Также Россия в 2025 году откроет посольство в Доминиканской Республике, об этом заявил посол этой страны в РФ Рамон Алехандро Ариас Сарсуэла. В сентябре премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об учреждении российского посольства в Санто-Доминго в Доминиканской Республике.

Ранее власти Сальвадора выступили за открытие посольства РФ.