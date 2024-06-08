Власти Сальвадора выступили за открытие посольства РФ

Вице-президент Сальвадора Феликс Ульоа заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что Сальвадор выступает за открытие посольства России и укрепление связей между двумя странами. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы открыли посольство (в РФ) и ожидаем, что Россия сможет открыть его <...> У нас есть постоянный представитель [РФ] в Сан-Сальвадоре, и через него мы всегда говорим о необходимости и желании улучшить отношения как в сфере торговли, так и в сфере культуры, политики, экономики», — поделился чиновник.

Ульоа добавил, что этот человек не обладает статусом посла РФ и поэтому существуют некоторые ограничения в его работе.

До этого Reuters сообщал, что Сальвадор за последние три года добыл 473,5 биткоина на порядка $29 млн, используя для майнинга энергию вулкана Текапа. В 2021 году Сальвадор стал первой страной, принявшей биткойн в качестве законного платежного средства наряду с долларом США.

Ранее глава Сальвадора Найиб Букеле заявил, что Россию нельзя разрушить с помощью санкций.