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Посол Доминиканы сообщил, когда Россия откроет посольство в республике

Посол Доминиканы Сарсуэла: Россия откроет посольство в республике в 2025 году

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Depositphotos

Россия в 2025 году откроет посольство в Доминиканской Республике. Об этом заявил ТАСС посол этой страны в РФ Рамон Алехандро Ариас Сарсуэла.

«Да, по нашим данным, посольство откроют в 2025 году. Но сейчас это зависит от российской стороны, более точной даты у нас пока нет», — сказал дипломат.

В сентябре премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об учреждении российского посольства в Санто-Доминго в Доминиканской Республике.

17 августа Сарсуэла заявил, что республика будет искать способы запустить прямые рейсы в Россию и развивать авиационную отрасль. По словам дипломата, Доминикана является одним из наиболее предпочтительных направлений для российских граждан.

Посол подчеркнул, что запуск новых авиамаршрутов между Доминиканской Республикой и Россией будет зависеть от экономической стороны вопроса, финансовой привлекательности и логистических возможностей. Планируется, что определять их будут частные авиакомпании.

Ранее власти Сальвадора выступили за открытие посольства РФ.

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