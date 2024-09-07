Россия откроет посольство в Доминикане

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об учреждении российского посольства в Санто-Доминго в Доминиканской Республике по предложению МИД РФ. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на соответствующее распоряжение правительства РФ.

«Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, об учреждении посольства Российской Федерации в Доминиканской Республике (г. Санто-Доминго)», — говорится в документе.

17 августа посол Доминиканы в Москве Алехандро Ариас Сарсуэла заявил, что республика будет искать способы запустить прямые рейсы в Россию и развивать авиационную отрасль. По словам дипломата, Доминикана является одним из наиболее предпочтительных направлений для российских граждан.

Посол подчеркнул, что запуск новых авиамаршрутов между Доминиканской Республикой и Россией будет зависеть от экономической стороны вопроса, финансовой привлекательности и логистических возможностей. Планируется, что определять их будут частные авиакомпании.

Ранее в АТОР заявили, что цены на билеты в Европу снизились.