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Россия откроет посольство в Доминикане

Премьер Мишустин подписал распоряжение об учреждении посольства РФ в Доминикане

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AP

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об учреждении российского посольства в Санто-Доминго в Доминиканской Республике по предложению МИД РФ. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на соответствующее распоряжение правительства РФ.

«Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, об учреждении посольства Российской Федерации в Доминиканской Республике (г. Санто-Доминго)», — говорится в документе.

17 августа посол Доминиканы в Москве Алехандро Ариас Сарсуэла заявил, что республика будет искать способы запустить прямые рейсы в Россию и развивать авиационную отрасль. По словам дипломата, Доминикана является одним из наиболее предпочтительных направлений для российских граждан.

Посол подчеркнул, что запуск новых авиамаршрутов между Доминиканской Республикой и Россией будет зависеть от экономической стороны вопроса, финансовой привлекательности и логистических возможностей. Планируется, что определять их будут частные авиакомпании.

Ранее в АТОР заявили, что цены на билеты в Европу снизились.

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