Россия в ближайшее время откроет диппредставительства в нескольких странах Африки

В ближайшее время в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане официально откроются дипломатические представительства РФ. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она отметила, что в 2023 году российские посольства открылись в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее.

«На очереди Нигер и Сьерра-Леоне, где речь идет о возобновлении деятельности, которая, к сожалению, была прекращена в 1992 году, это было сделано по финансовым причинам», — сказала дипломат.

Захарова уточнила, что соответствующие распоряжения правительство РФ выпустило в конце декабря прошлого года.

До этого стало известно, что Россия в 2025 году откроет посольство в Доминиканской Республике, об этом заявил посол этой страны в РФ Рамон Алехандро Ариас Сарсуэла. В сентябре премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об учреждении российского посольства в Санто-Доминго в Доминиканской Республике.

Ранее власти Сальвадора выступили за открытие посольства РФ.