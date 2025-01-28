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Минпромторг рассказал о сохранении темпов производства минеральных удобрений

Минпромторг: Россия сохранит темпы роста производства минеральных удобрений
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Wikimedia Commons

Россия в этом году сохранит темпы роста производства минеральных удобрений. Об этом ТАСС заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Юрин.

Он отметил, что в 2024 году был достигнут исторический рекорд — 63 млн тонн.

«Хотелось бы отметить, что это рекорд исторический, произвели самое большое количество за все время. Про планы на 2025 год — мы рассчитываем, что сохраним ту динамику, которую набрали последние годы», — сказал Юрин.

В 2023 году Россия произвела чуть более 59 млн тонн.

В октябре сообщалось, что правительство России увеличило экспортную квоту на вывоз сложных минеральных удобрений на 297,1 тыс. тонн — с 7,3 млн тонн до почти 7,6 млн тонн.

До этого стало известно, что ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) улучшили систему выпуска минеральных удобрений на основе сильвинита.

Ранее российские ученые создали метод защиты канализации от разрушения потоками воды.

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