Россия нарастила экспортную квоту на сложные минудобрения

Правительство России увеличило экспортную квоту на вывоз сложных минеральных удобрений на 297,1 тыс. тонн — с 7,3 млн тонн до почти 7,6 млн тонн. Об этом пишет ТАСС.

«Это позволит производителям экспортировать невостребованные остатки готовой продукции в условиях полного обеспечения потребностей внутреннего рынка», — пояснили в кабмине.

Распределить объемы увеличенной квоты между участниками внешнеэкономической деятельности поручено Минпромторгу. Экспортные ограничения на минудобрения действуют до 30.11.2024 и не распространяются на поставки в Абхазию и Южную Осетию.

До этого стало известно, что Саудовская Аравия пересматривает свою нефтяную стратегию, чтобы удержать долю на мировом рынке. Страна рассматривает возможность увеличения добычи нефти, если другие производители нарушат установленные квоты, что может повлиять на мировой баланс предложения.

Ранее в МИД назвали число введенных против РФ санкций.