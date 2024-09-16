Российские ученые нашли способ удешевить производство сельскохозяйственной продукции

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) улучшили систему выпуска минеральных удобрений на основе сильвинита. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Сильвинит представляет смесь калийных и других минералов. Его используют в качестве сырья для производства подкормок для сельскохозяйственных культур. Однако переработка сильвинита требует значительных энергозатрат, что повышает стоимость как удобрений, так и продуктов.

В Пермском Политехе предложили новый способ измельчения сильвинитовой руды и превращения ее в пульпу — состав из раздробленной породы и жидкого раствора. Контроль плотности вещества напрямую влияет на то, насколько качественно полезные минералы получится отделить от шлака.

Созданная в ПНИПУ система управления процессом основана на математической модели, предсказывающей изменения в процессе пульпирования руды. Она регулирует работу установок в реальном времени с помощью датчиков. Если плотность пульпы отклоняется от нормы, программа корректирует подачу материала и воды.

Политехники провели моделирование в программной среде Simulink, чтобы проверить, насколько эффективна предложенная система. Результаты показали, что разработанный метод обеспечивает достаточное качество регулирования.

Разработка ученых Пермского Политеха снижает энергетические затраты за счет повышения качества измельчения при той же мощности привода. Поскольку измельчение очень энергоемкий процесс, с его улучшением снижаются и общие затраты на производство, то есть повышается его эффективность и себестоимость готовой продукции, отметили в вузе.

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