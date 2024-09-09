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Российские ученые изобрели метод защиты канализации от разрушения

В ПНИПУ спроектировали гаситель энергии жидкости для коммунальных сетей

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Depositphotos

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали устройство для защиты канализационных и других систем от разрушения. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе научного учреждения.

Изобретение представляет собой гаситель энергии жидкости для уменьшения скорости и потока в коммунальных сетях.

По словам исследователей, колодцы-гасители напора устанавливаются на участках с повышенной скоростью движения стоков, например, за канализационной насосной станцией, которая подает жидкость под давлением.

Главная задача такой установки – восстановление рабочих показателей давления, скорости течения и уровня заполнения трубы на сложных участках трубопровода.

Обычно они размещаются при соединении напорного и самотечного участков сети, чтобы предотвратить разрушение труб повышенными скоростями потока. Главная задача такой установки – восстановление рабочих показателей давления, скорости течения и уровня заполнения трубы на сложных участках трубопровода. Как правило, такие колодцы изготовлены из железобетона.

В Пермском Политехе создали гаситель энергии жидкости из стеклокомпозитного материала. Устройство принимает канализационный поток и разбивает его об отражательный экран. Жидкость и газы с разной скоростью попадают на лоток и проходят самотеком в отводящий участок трубы. Такая система защищает от переполнения и увеличивает пропускную способность.

По словам авторов разработки, один такой гаситель способен прослужить до 50 лет и более благодаря своей ударопрочности и стойкости к содержащимся в канализационных водах агрессивным химикатам.

Ранее российские ученые нашли новый способ обезопасить водителей и других участников дорожного движения.

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