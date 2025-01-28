Некоторые пожилые россияне получат значительный бонус к пенсии в феврале

В феврале пенсионеры, которые отметили 80-летний юбилей в декабре 2024 года, получат прибавку к пенсии. Об этом сообщил «Российской газете» доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Он объяснил, что бонусы связаны с тем, что с этого года к проиндексированной пенсии пожилые россияне начали получать допвыплаты. В декабре 2024 года страховая пенсия такого гражданина составляла 35 750 рублей. В январе она выросла на 7,3%, до 38 359,75 рубля. К ней еще прибавили удвоенную фиксированную выплату в 8728,73 рубля и допвыплату в 1287,60 рубля. В итоге тем, кто отпраздновал 80 лет в декабре прошлого года, за февраль начислят 50 359,82 рубля, подсчитал эксперт.

Балынин обратил внимание, что в феврале пенсии подвергнутся дополнительной индексации из-за роста инфляции. Поэтому вырастут как основная сумма пенсии, так и прикрепленные к ней дополнительные выплаты. Также в феврале россияне получат доплату к страховой пенсии и допвыплатам за январь. Эксперт подытожил, что доплата составит 991,87 рубля.

С 1 января 2025 года страховые пенсии россиян проиндексировали на 7,3%, средняя сумма выплат достигла 24 тыс. рублей. 22 января президент Владимир Путин поручил правительству в сжатый срок доиндексировать военные и страховые пенсии на 9,5% — по уровню фактической инфляции за 2024 год. С учетом доиндексации средняя пенсия составит 25 тыс. рублей.

Уже 27 января российское правительство приняло постановление об индексации более 40 социальных выплат с февраля на 9,5%. Суммы выплат вырастут с 1 февраля, отметил премьер-министр Михаил Мишустин. Он также сообщил, что мера коснется 39,3 млн граждан.

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