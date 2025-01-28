Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Некоторые пожилые россияне получат значительный бонус к пенсии в феврале

Доцент Балынин: россияне, отметившие 80 лет в декабре, получат бонус к пенсии
close
Depositphotos

В феврале пенсионеры, которые отметили 80-летний юбилей в декабре 2024 года, получат прибавку к пенсии. Об этом сообщил «Российской газете» доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Он объяснил, что бонусы связаны с тем, что с этого года к проиндексированной пенсии пожилые россияне начали получать допвыплаты. В декабре 2024 года страховая пенсия такого гражданина составляла 35 750 рублей. В январе она выросла на 7,3%, до 38 359,75 рубля. К ней еще прибавили удвоенную фиксированную выплату в 8728,73 рубля и допвыплату в 1287,60 рубля. В итоге тем, кто отпраздновал 80 лет в декабре прошлого года, за февраль начислят 50 359,82 рубля, подсчитал эксперт.

Балынин обратил внимание, что в феврале пенсии подвергнутся дополнительной индексации из-за роста инфляции. Поэтому вырастут как основная сумма пенсии, так и прикрепленные к ней дополнительные выплаты. Также в феврале россияне получат доплату к страховой пенсии и допвыплатам за январь. Эксперт подытожил, что доплата составит 991,87 рубля.

С 1 января 2025 года страховые пенсии россиян проиндексировали на 7,3%, средняя сумма выплат достигла 24 тыс. рублей. 22 января президент Владимир Путин поручил правительству в сжатый срок доиндексировать военные и страховые пенсии на 9,5% — по уровню фактической инфляции за 2024 год. С учетом доиндексации средняя пенсия составит 25 тыс. рублей.

Уже 27 января российское правительство приняло постановление об индексации более 40 социальных выплат с февраля на 9,5%. Суммы выплат вырастут с 1 февраля, отметил премьер-министр Михаил Мишустин. Он также сообщил, что мера коснется 39,3 млн граждан.

Ранее россиянам рассказали, как самостоятельно рассчитать пенсию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами