В России проиндексируют индивидуальный пенсионный коэффициент

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2025 года сумма фиксированной выплаты к страховой пенсии и стоимость одного пенсионного коэффициента будут проиндексированы на 9,5%. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно постановлению, с 1 января 2025 года размер фиксированной пенсии составит 8907,70 рублей, а стоимость пенсионного коэффициента — 145,69 рублей. В феврале пенсионеры получат увеличенную пенсию за февраль и доплату за январь.

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) — это ключевой параметр, определяющий размер пенсионных выплат. Его также называют пенсионными баллами.

ИПК начисляется за каждый год работы или за другую деятельность, которая учитывается при расчете пенсии. Иными словами, на протяжении всей жизни человек накапливает баллы, а затем Социальный фонд использует их для определения итоговой суммы ежемесячных выплат.

До этого Мишустин заявил на совещании со своими заместителями, что российское правительство приняло постановление об индексации более 40 социальных выплат с февраля на 9,5%.

С 1 января 2025 года страховые пенсии россиян проиндексировали на 7,3%, средняя сумма выплат достигла 24 тыс. рублей. 22 января президент Владимир Путин поручил правительству в сжатый срок доиндексировать военные и страховые пенсии на 9,5% — по уровню фактической инфляции за 2024 год. Ожидается, что это состоится также в феврале. С учетом доиндексации средняя пенсия составит 25 тыс. рублей.

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