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Кабмин проиндексировал более 40 социальных выплат

Мишустин подписал постановление об индексации соцвыплат с февраля на 9,5%
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Российское правительство приняло постановление об индексации более 40 социальных выплат с февраля на 9,5%. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

Суммы выплат вырастут с 1 февраля, отметил премьер. Он также сообщил, что мера коснется 39,3 млн граждан.

Индексация коснется еще нескольких выплат семьям с детьми. Например, единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 26,9 тыс. рублей. Кроме того, по словам премьера, с 1 февраля вырастет размер материнского капитала. На первенца он составит 690,3 тыс. рублей, на второго и последующих детей — 912,2 тыс. рублей.

С 1 января 2025 года страховые пенсии россиян проиндексировали на 7,3%, средняя сумма выплат достигла 24 тыс. рублей. 22 января президент Владимир Путин поручил правительству в сжатый срок доиндексировать военные и страховые пенсии на 9,5% — по уровню фактической инфляции за 2024 год. Ожидается, что это состоится также в феврале. С учетом доиндексации средняя пенсия составит 25 тыс. рублей.

Ранее Путин поручил повысить размер пособия по родам для студенток

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