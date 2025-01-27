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В России обнулят НДС для перевозчиков ВСМ Москва — Петербург

Кабмин одобрил обнуление НДС для перевозчиков ВСМ Москва — Питер до 2065 года
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Олег Барханов/Фонд Росконгресс

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект Минфина России об освобождении от НДС перевозчиков высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) МоскваСанкт-Петербург. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

Согласно законопроекту, аннулирование НДС будет действовать до 2065 года.

В начале января президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для реализации проекта ВСМ Москва — Санкт-Петербург. В частности, кабмину нужно будет продумать меры по господдержке производителей подвижного состава и финансированию строительства магистрали.

Как заявлял первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, первый опытный состав для ВСМ будет поставлен в конце 2026 года — начале 2027 года, а в течение 2028–2030 годов для магистрали будет произведено около 30 составов.

В конце декабря по проекту строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург 20 декабря состоялось финансовое закрытие.

Ранее первому российскому высокоскоростному поезду выбрали название.

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