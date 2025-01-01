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Путин поручил принять меры для строительства магистрали Москва — Санкт-Петербург

Путин поручил обеспечить реализацию проекта ВСМ Москва — Санкт-Петербург
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Олег Барханов/Фонд Росконгресс

Российскому правительству предстоит принять меры для реализации проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали МоскваСанкт-Петербург. Соответствующее поручение дал кабмину президент РФ Владимир Путин.

«Обеспечить принятие решений, необходимых для реализации проекта по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург», — говорится в тексте поручения.

В частности кабмину нужно будет продумать меры по господдержке производителей подвижного состава и финансированию строительства ВСМ.

20 декабря состоялось финансовое закрытие по проекту строительства магистрали Москва — Санкт-Петербург. Отмечалось, что сумма внебюджетных инвестиций в проект превышает 1,7 трлн рублей.

ВСМ протяженностью 679 км охватит шесть регионов: Москву и Санкт-Петербург, Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую и Московскую области.

Ранее в Минтрансе сообщили о возможном запуске «Сапсанов» в Воронеж и Белгород.

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