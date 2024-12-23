Состоялось финансовое закрытие по проекту ВСМ Москва — Санкт-Петербург

По проекту строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург 20 декабря состоялось финансовое закрытие. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка, который выступил организатором синдиката банков и финансовых организаций, финансирующих проект.

Как отметил глава Минтранса Роман Старовойт, ВСМ принесет пользу для пассажиров, экономики России и ее регионов.

«Ведется активная работа по реализации проекта, в том числе в отношении документационной базы. Подписаны основные соглашения, обеспечивающие процедуру финансового закрытия проекта, приближающие нас к запуску линии. Все участники находятся в едином правовом поле, закрепляют свои обязательства в проекте», — сказал он.

Сбер выступил организатором двух синдицированных кредитов на строительство инфраструктуры и финансирование приобретения высокоскоростного подвижного состава, а также в качестве кредитного управляющего проекта, управляющего залогом и межкредиторского агента.

Как отметил первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин, в сумма внебюджетных инвестиций в проект превышает 1,7 трлн рублей.

«Оформление всех отношений между участниками проекта в обязывающие договоры заняло более 5 месяцев с момента подписания концессии. Было подписано более 10 000 страниц различных документов, подписантами выступили 15 организаций, которые поставили более 1000 подписей», — сказал он.

По его словам, подписанные договоры призваны детально регулировать взаимоотношения сторон на долгие годы вперед.

«Мы можем сказать, что закончена подготовительная стадия проекта ВСМ и он вступил в инвестиционную стадию. В ближайшие 6 лет на строительство инфраструктуры проекта и поставку подвижного состава должны быть освоены колоссальные ресурсы банков, пенсионных фондов, акционеров и государства», — добавил Ведяхин.

По его словам, все они предоставляются в проект с учетом возможности их возврата из доходов проекта в последующие годы.

ВСМ протяженностью 679 км охватит шесть регионов: Москву и Санкт-Петербург, Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую и Московскую области.

В Сбере выразили особую благодарность всем партнерам проекта: правительству РФ, а также причастным к проекту министерствам, компаниям, финансовым организациям и регионам прохождения трассы.

Также банк выразил личную благодарность председателю правительства, министрам причастных ведомств, губернаторам регионов прохождения трассы, а также главам компаний и всем причастным к реализации ВСМ Москва — Санкт-Петербург.