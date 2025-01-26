Следователи выяснили, где Смольянинов

Следователи выяснили местонахождение актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов), которого в РФ обвиняют в экстремизме и распространении недостоверной информации о ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Решение об объявлении Смольянинова в международный розыск, по мнению защиты [обвиняемого], является формальным, так как ГСУ (Главному следственному управлению) СК РФ известно о его местонахождении», — говорится в тексте документа.

Согласно материалам дела, срок предварительного следствия по делу актера продлили до 26 апреля.

На этой неделе стало известно, что российские правоохранители попросили страну, где находится Смольянинов, помочь в расследовании уголовного дела против него. ТАСС узнал, что речь идет о Латвии, власти которой в прошлом году отказались содействовать его выдаче.

9 октября 2024 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Смольянинова за фейки о Вооруженных силах РФ. Мера пресечения была избрана на срок два месяца, который будет исчисляться с момента экстрадиции артиста в Россию либо с момента его задержания на территории РФ. 13 января 2023 года Минюст РФ внес Смольянинова в реестр иностранных агентов, а в мае того же года актера включили в список террористов и экстремистов.

Ранее Смольянинов едва не подрался с россиянином в Берлине.