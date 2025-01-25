Тренера, спонсировавшего ИГ, внесли в список террористов

Осужденный за финансирование «Исламского государства» (организация запрещена в России) тренер молодежной сборной России по вольной борьбе Алишери Исматзода объявлен террористом. Его профиль появился в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Исматзода был осужден 2-м Западным окружным военным судом к девяти годам лишения свободы.

В ходе заседания следователь заявлял, что один из родственников Исматзоды воюет в Сирии и преследуется за терроризм в Таджикистане. Также тренер переводил денежные средства осужденным за подобную деятельность лицам.

Исматзода вину не признает. По его словам, он не поддерживал общение с родственником, который уехал в Сирию.

Алишери Исматзода родился в 1992 году. Он является мастером спорта и тренером высшей категории.

В начале июля Щербинский суд Москвы отправил тренера в СИЗО. Исматзода обвинялся в склонении, вербовке или ином вовлечении лица в совершение преступлений террористической направленности.

Ранее глава МВД Франции обвинил Карима Бензема в том, что он не говорит о терроре исламистов.