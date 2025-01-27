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В Турции во время пожара на горнолыжном курорте погиб известный телеведущий

Известный телеведущий Туркмен с женой и детьми погиб при пожаре в отеле в Турции
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Murad Sezer/Reuters

Известный турецкий телеведущий и финансовый консультант Недим Туркмен погиб в результате пожара в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая, расположенном в провинции Болу. Об этом сообщил телеканал Bloomberg HT, в передачах которого мужчина участвовал в качестве аналитика и комментатора.

В материале отмечается, что жертвами также стали супруга журналиста и двое их детей —22-летний сын и 18-летняя дочь.

Пожар в отеле Grand Kartal произошел в ночь на 21 января. В момент возгорания в 12-этажном здании находились 238 постояльцев, включая семьи с детьми. Многие из них приехали на курорт, чтобы провести здесь школьные каникулы.

Как писали СМИ, в гостинице не сработала сигнализация. Из-за этого люди до последнего не знали о пожаре и впоследствии не смогли выбраться из здания. Более того, сотрудники экстренных служб добрались до места происшествия спустя 1 час 15 минут после возникновения огня.

По последней информации, всего в результате возгорания погибли 79 человек. Турецкие правоохранители начали расследование, в рамках которого были арестованы 18 граждан. В том числе под стражей оказались ряд чиновников и владелец отеля.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган расплакался на церемонии прощания с жертвами пожара в гостинице.

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