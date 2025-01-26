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Число арестованных после пожара на горнолыжном курорте в Турции возросло

В Турции арестовали еще двух чиновников по делу о пожаре в отеле Grand Kartal

В Турции после пожара в отеле на горнолыжном курорте в Болу арестовали двух чиновников, передает CNN Türk.

По его данным, речь идет о заместителе мэра города Седате Гюленере и замдиректора пожарного департамента Кенане Кошкуне. Таким образом, общее число задержанных в связи с инцидентом достигло 18.

В ночь на 21 января в отеле Grand Kartal, который находится на популярном горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу, произошел разрушительный пожар. В момент возгорания в 12-этажном здании находились 238 постояльцев, включая семьи с детьми, которые приехали на отдых во время школьных каникул. По предварительным данным, в отеле не сработала сигнализация, поэтому люди до последнего не знали о возгорании, а затем многие из них уже не смогли выбраться. Кроме того, пожарные прибыли на место происшествия только через 1 час 15 минут после начала пожара.

Ранее владелец Grand Kartal в Турции обвинил сотрудников во взрыве.

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