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Эрдоган расплакался на прощании с жертвами пожара на горнолыжном курорте в Болу

Эрдоган разрыдался на церемонии прощания с жертвами пожара на курорте в Болу
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Michael Varaklas/AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган разрыдался на церемонии прощания с жертвами трагедии на горнолыжном курорте в провинции Болу. Об этом пишет газета Hürriyet.

Глава страны посетил похороны восьми человек из одной семьи, которые не смогли выбраться из сгоревшего отеля. Всего трагедия унесла жизни 76 человек.

В ночь на 21 января в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу произошел сильный пожар. Горнолыжный курорт Карталкая находится на вершине гор Кёроглу и является популярным местом зимнего отдыха. Отель находится примерно в 40 км от самого города Болу и в 270 км — от Стамбула.

Так как здание находится на горе, это осложняло работу пожарных. Утверждается, что там не сработала сигнализация, поэтому постояльцы до последнего не знали о возгорании, а затем многие уже не смогли выбраться.

Эрдоган объявил 22 января днем траура. Президент России Владимир Путин принес соболезнования турецкому лидеру в связи с ЧП.

Ранее в США предварительно оценили ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе.

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