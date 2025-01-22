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В турецком Болу выросло число жертв пожара в отеле Grand Kartal

Anadolu: число жертв пожара в отеле Grand Kartal выросло до 79
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Evrim Aydin/Anadolu/Reuters

Число жертв пожара в отеле Grand Kartal на турецком горнолыжном курорте в провинции Болу возросло до 79. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на генпрокуратуру провинции.

«После получения результатов ДНК-тестов уточнено число погибших при пожаре в отеле на горнолыжном курорте Карталкая: 79 человек», — говорится в сообщении.

Как сообщает генпрокуратура, в рамках расследования пожара в отеле были задержаны 11 человек, среди которых заместитель мэра Болу, замдиректора пожарной службы провинции и владелец отеля.

21 января в 3:27 ночи в отеле Grand Kartal, который находится на популярном горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу, произошел разрушительный пожар. В момент возгорания в 12-этажном здании находились 237 гостей, включая семьи с детьми, которые приехали на отдых во время школьных каникул. Подробнее о произошедшем и кадры с места трагедии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Турции ввели ограничения для СМИ на освещение пожара в отеле Grand Kartal.

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