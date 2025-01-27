В Москве побит температурный рекорд 111-летней давности

В Москве температура с началом новых метеорологических суток достигла рекордного значения для 27 января, отмеченного 111 лет назад. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

«В начале метеорологических суток температура была +3°C ровно», — отметил он.

При этом в 1914 году максимальное значение по итогам метеорологического дня составило +3°C, уточнил синоптик.

25 января Вильфанд сообщил, что первый месяц 2025 года может стать самым теплым в истории метеорологических наблюдений. На данный момент самым теплым считается январь 2020 года — тогда среднемесячная температура составила около 0°C.

До этого в центре погоды «Фобос» рассказали, что январь в Москве завершится необычайным потеплением. В понедельник, 27 января, температура воздуха достигнет +4°C, что почти на градус выше рекорда, установленного более ста лет назад — в 1923 году. Во вторник температура подскочит до +5°C. Также в Москве в ближайшее время не ожидаются снегопады.

Ранее москвичам пообещали теплую погоду в начале февраля.